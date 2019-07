© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Manchester City Raheem Sterling ha ammesso di essere stato felice nell'aver visto la sua ex squadra, il Liverpool vincere la Champions League: "Sono stato davvero felice per loro, felice per alcuni dei giocatori che conosco per aver sollevato la Champions League. La Champions League è enorme per noi come squadra, ma cosa più importante per noi è vincere la Premier League. Questo è il nostro obiettivo principale in questa stagione. Sì, sarebbe bello vincere la Champions League, ma prima di tutto vogliamo vincere il campionato".