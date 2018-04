Man City, Sterling: "Guardiola deluso per il gol preso, ci ha ricordato il derby"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 4-1 conquistato in casa del West Ham, il giocatore del Manchester City Raheem Sterling ha detto: "Il manager è deluso per aver subito un gol vicino all'intervallo, ricordandoci di quello che è successo in casa contro il Manchester United. E' stato un po' frustrante che i ragazzi abbiano rallentato sul 4-1. Volevo andare avanti e ottenere più gol".