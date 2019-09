© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria conquistata in casa dell'Everton: "È stato davvero un buon momento per segnare il 100esimo gol con questo club. Avevo già avuto un'occasione in precedenza ma non sapevo se fossi o meno in fuorigioco e l'ho portata fuori. Ma sapevo che sarebbe arrivata un'altra possibilità e aspetto sempre per segnare. Questa è sempre una delle partite più difficili di una stagione. Siamo dietro il Liverpool in questo momento ma in Premier tutto può cambiare da una partita all'altra".