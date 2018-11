Man City, Sterling: "Risultato bugiardo, dobbiamo fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 4-0 rifilato al West Ham, Raheem Sterling ha commentato così la vittoria del Manchester City: "La gara non era facile, il risultato dice qualcosa di diverso ma hanno avuto anche loro delle occasioni. Io e Sane abbiamo una grande intesa, in questa squadra devi dare il massimo perché ci sono altri giocatori che meritano di giocare dall'inizio. Ringraziamo comunque il manager, partite come questa dopo la pausa internazionale possono essere difficili, eppure avremmo potuto fare di più e avremmo dovuto fare di più. Tutto quello che posso dire è che stiamo cercando di migliorare e migliorare la scorsa stagione e dobbiamo continuare a migliorare e vincere le partite. Dobbiamo essere perfetti in difesa".