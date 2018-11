Man City, Sterling si scusa: "Rigore inesistente, ho calciato il terreno"

© foto di Imago/Image Sport

Raheem Sterling chiede scusa. L'attaccante del Manchester City, che ieri sera ha ingannato l'arbitro ungherese Viktor Kassai con una netta simulazione nella gara di Champions contro lo Shakhtar, ha spiegato l'accaduto a fine partita: "Sono andato per calciare la palla e non so cosa sia successo dopo - ha detto -. Non credo di aver sentito un contatto. È stato un mio errore, ho calciato il terreno. Mi scuso con l'arbitro e anche con lo Shakhtar Donetsk". Il rigore procurato da Sterling ha permesso ai Citizens di trovare il raddoppio con Gabriel Jesus, chiudendo virtualmente l'incontro dopo appena 24 minuti di gioco. Lo riporta Sky Sports UK.