Man City, Sterling: "Vogliamo vincere di nuovo la Premier, noi ci siamo"

Le pagelle del PSG - Neymar decisivo, Di Maria non brilla

Le pagelle del Liverpool - Magia di Sturridge, Firmino non incide

Premier League, City e Reds a braccetto in testa: il Chelsea è terzo

Nizza, Vieira: "Balotelli in ritardo, deve ancora lavorare sulla condizione"

Barcellona, tegola Sergi Roberto: è in dubbio per il Tottenham

Liga, il Real e Barcellona a braccetto in testa alla classifica: Siviglia 2°

Barcellona, Valverde: "Dobbiamo lottare per uscire da questa crisi"

Barcellona, Luis Suarez: "Messi non può sempre risolvere i problemi"

Vittoria convincente ottenuta dal Manchester City che ha battuto 2-0 il Brighton. L'autore del primo gol, Raheem Sterling dopo la gara ha detto: "Prima arrivava il primo gol, meglio era ed era importante segnare presto oggi perché penso che il Brighton sia una squadra solida. Sapevamo che sarebbe stato difficile e sarebbero stati organizzati bene migliorando imparando ogni giorno di più. Il mio obiettivo è andare in testa alla classifica, vogliamo il secondo titolo di Premier League e l'unico modo per farlo è continuare a lottare e mettere la pressione".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy