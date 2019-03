© foto di Imago/Image Sport

Dopo la tripletta rifilata al Watford, Raheem Sterling ha detto: "Il primo tempo è stato difficile anche per me, è stato difficile sbloccare la gara, ma nel secondo tempo la gara si è aperta e abbiamo avuto la fortuna nel primo gol e poi abbiamo sfruttato molto bene le nostre possibilità", ha detto al termine del 3-1 rifilato al Watford. "Voglio migliorare e quest'anno non è diverso. Sto provando a segnare non solo gol ma gol importanti per aiutare la squadra. Pensiamo una partita alla volta, sappiamo di avere forti contendenti per il titolo, ma abbiamo fatto la nostra parte e dobbiamo giocare anche la FA Cup".