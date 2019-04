© foto di Imago/Image Sport

Il difensore del Manchester City John Stones ha presentato così in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Tottenham in programma domani: "Dobbiamo cogliere ogni opportunità possibile, domani ci aspetta una sfida importantissima e dovremo farci trovare preparati. Serve credere in noi stessi".

Sulla sua presenza dal 1': "Non so ancora se partirò titolare".

Sull'andata: "La sconfitta per 1-0 lascia ancora tanto da giocare, è tutto aperto. Ci basta una rete per recuperare".

Sulla Champions: "Vincerla è il sogno di tutti qui. Anche la Premier è importante ovviamente, ci mancano cinque partite e dobbiamo continuare a goderci questa pressione in testa alla classifica".

Sul Tottenham: "Ha una grande rosa, ma non possiamo pensare a chi giocherà tra gli Spurs. Dele Alli e Kane potrebbero non esserci, ma concentriamoci su noi stessi e sul nostro gioco. Ci stiamo comportando da grande squadra".