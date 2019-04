Man City vicinissimo a Thiago Almada. E' considerato il nuovo Messi

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola vuole anticipare la concorrenza. Secondo il The Sun il tecnico del Manchester City ha spinto tanto per convincere il club ad investire su Thiago Almada, centrocampista offensivo del Velez che in Argentina già paragonano a Messi. Il talentino albiceleste non è ancora maggiorenne e per il tabloid il City sarebbe vicinissimo alla chiusura dell’operazione.