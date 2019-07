Man City, video show con Aguero e Guardiola per presentare la maglia

Il Manchester City mostra la sua nuova divisa per la stagione 2019-2020. E lo fa, ancora una volta, con un video a dir poco accattivante. Tra social, playstation, smartphone e musica, con una perla finale firmata Pep Guardiola. Questa la presentazione del nuovo main sponsor Puma, che sostituisce Adidas:

THIS IS OUR CITY.

— Manchester City (@ManCity) 1 luglio 2019