Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, in questi minuti il giovane centrocampista croato Ante Palaversa sta effettuando le visite mediche con il Manchester City. Il giocatore viene acquistato dall'Hajduk Spalato e firmerà per 5 anni. Possibile che i Citizens mandino il calciatore in prestito fino al termine della stagione per permettergli di maturare giocando con continuità.