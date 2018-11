Man City, Walker: "Bisogna essere concentrati e fare le cose giuste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar: "Il livello della Champions è alto e non credo che cambi qualcosa in termini di concentrazione. Dobbiamo pensare di fare le cose giuste domani sera. Sterling? È un piacere lavorare con lui, sta raggiungendo un grande lvello. C'è ancora lavora da fare e ha bisogno di convincersi di essere uno dei migliori al mondo".