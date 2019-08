Man City, Walker: "Speriamo di replicare i successi dell'anno scorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria del Community Shield conquistata ai rigori contro il Liverpool, il difensore del Manchester City, Kyle Walker ha detto: "È il primo trofeo che potevamo vincere, per me crescere è stato un grande successo, inizia la stagione e speriamo di poter replicare quello che abbiamo fatto la scorsa stagione.

Il gol negato a Salah? Sono un difensore, devo evitare i gol, sono contento di aver aiutato la squadra questa volta. È troppo presto per dirlo, ci sono un sacco di buone squadre in questo campionato, ma spero che possiamo finire tra i primi posti".