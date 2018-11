Man City, Zinchenko: "Avevo sempre sognato di affrontare lo Shakhtar"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Manchester City Okeksandr Zinchenko, titolare ieri contro la sua ex squadra, lo Shakhtar, ha commentato così la vittoria per 6-0 dei Citizens: "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato - ha dichiarato ai canali ufficiali del City -, ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Per me è stato un sogno affrontare lo Shakhtar, è il club dove sono cresciuto. Sono davvero felice per me e per la squadra. La notizia più bella è stato il fatto di aver mantenuto inviolata la nostra porta. Ora però dobbiamo continuare a lavorare, senza fermarci". Nel Gruppo F comanda il Manchester City con 9 punti, seguono il Lione con 6, l'Hoffenheim con 3 e lo Shakhtar, ultimo, con 2.