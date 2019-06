Man City, Zinchenko: "Felice per il rinnovo, squadra costruita per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oleksandr Zinchenko ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City e si è detto molto contento di questo nuovo accordo: "È difficile esprimere quanto sono felice di firmare questo accordo. Questo club offre ai giocatori tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare e crescere, quindi essere qui per altri cinque anni è un onore. Questa stagione ha dimostrato che la squadra è costruita per avere successo. È stato incredibile essere coinvolti in una stagione così storica ed è una cosa che non dimenticherò mai. Ma ora sono completamente concentrato sui prossimi anni e so che i bei tempi sono dietro l'angolo".