Man United, 13 gol e 5 assist: Lingard si conquista un altro rinnovo

© foto di imago sportfotodienst

Il Manchester United vuole blindare Jesse Lingard. L'esterno d'attacco inglese, che in questa stagione ha totalizzato finora 13 gol e 5 assist in 37 presenze, ha rinnovato il proprio contratto lo scorso aprile, ma il suo exploit in questa stagione potrebbe permettergli di strappare un accordo ancor più vantaggioso e più lungo rispetto a quello attuale, in scadenza nel 2021 con opzione fino al 2022. Lo riporta il Daily Star.