Man. United, è bufera dopo lo sputo di Herrera sullo stemma del City

Sta facendo molto discutere in Inghilterra lo sputo di Ander Herrera sullo stemma del City, al termine del primo tempo del derby di Manchester di sabato scorso. Il centrocampista dei Red Devils, vittoriosi in rimonta per 3-2, ha negato di aver sputato intenzionalmente e si è detto mortificato, ma il suo gesto - volontario o meno - potrebbe avere adesso delle pesanti ripercussioni. Secondo il The Guardian, la Federazione inglese sarebbe infatti autorizzata a utilizzare le immagini in caso di richiesta di azioni legali da parte dei Citizens contro il giocatore.

Questo il video "incriminato".