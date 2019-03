© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ander Herrera ha scelto l'Arsenal. Come riporta il Daily Mail, il centrocampista spagnolo non dovrebbe rinnovare il proprio contratto col Manchester United per tentare una nuova avventura in Premier League dalla prossima stagione. Herrera vedrà infatti scadere il suo attuale accordo coi Red Devils il prossimo 30 giugno.