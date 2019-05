Man United, anno da buttare. Sanchez il flop, ora l'ennesima rivoluzione

© foto di

Il pareggio contro l'Huddersfield ha reso inutile l'ultima giornata di Premier League del Manchester United. Ed è tempo di bilanci: stagione fallimentare per i Red Devils, fuori dalla Champions League ed eliminati anzitempo dalle competizioni nazionali: eliminati al sesto turno di FA Cup, in Carabao Cup è andata pure peggio, con l'uscita dal torneo a settembre per mano del Derby County, squadra di Championship. Unica magra soddisfazione, il piazzamento tra le migliori 8 in Europa, togliendosi la soddisfazione di vincere a Torino e soprattutto a Parigi, ribaltando una situazione che sembrava impossibile.

L'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer è servito inizialmente a dare la scossa, permettendo alla squadra di recuperare un gap dalle prime quattro che sembrava impossibile, prima di crollare negli ultimi mesi. Dall'annuncio del club di aver promosso il norvegese da traghettatore ad allenatore a tutti gli effetti lo score è stato pessimo: 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte.

Il tecnico però non si tocca. E allora spazio alla rivoluzione dei giocatori, nonostante gli 82 milioni di spesa in questa stagione sommati ai 198 di quella passata. E giocatori che si sono rivelati un flop: su tutti Alexis Sanchez. Il cileno è stato strappato a gennaio 2018 al Manchester City ma non si è mai inserito, anche a causa degli infortuni: 19 presenze, una rete.

"Molti volti li avete visti per l'ultima volta" ha dichiarato Solskjaer ieri nel post-partita. Uno di questi è il cileno, l'altro è Paul Pogba. E probabilmente anche De Gea, le cui richieste per allungare l'accordo in scadenza nel 2020 non sono in linea con l'offerta del club. Una lista che vede anche i nomi di Ander Herrera e Juan Mata, in scadenza di contratto; di Antonio Valencia, poco utilizzato.

Si resetta, ancora una volta. Era successo dopo l'addio di Ferguson e dopo quello di Van Gaal. Si riparte dall'Europa League, che i red devils hanno vinto nel 2017 e che ha garantito la Champions League a prescindere dal piazzamento in campionato.