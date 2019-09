© foto di Insidefoto/Image Sport

McTominay chiama al 45' su assist di Rashford, Aubameyang risponde al 58' su passaggio di Saka. Tra Manchester United e Arsenal, nel posticipo del settimo turno di Premier League, finisce 1-1. Quarto posto in classifica per i Gunners, che raggiungono quota 12 punti; solo decimo per i Red Devils, a 9 lunghezze.

Premier League, il programma della settima giornata

Sheffield United-Liverpool 0-1

Aston Villa-Burnley 2-2

Bournemouth-West Ham 2-2

Chelsea-Brighton 2-0

Crystal Palace-Norwich 2-0

Tottenham-Southampton 2-1

Wolverhampton-Watford 2-0

Everton-Manchester City 1-3

Leicester-Newcastle 5-0

Manchester United-Arsenal 1-1