Man United, attesa per Eriksen: tentativo per prenderlo a parametro zero

José Mourinho si fida di Christian Eriksen (27), ma forse questo non basterà a far sì che il centrocampista danese rinnovi il contratto con il Tottenham. Il prossimo giugno sarà libero da vincoli contrattuali e potrà accasarsi dove gli pare. E, secondo il Sunday Telegraph, il Manchester United sarebbe pronto ad attendere la fine di questa stagione per accaparrarselo a parametro zero.