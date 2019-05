Man United, Bailly libero di firmare per l'Arsenal. Ma a una condizione

Il Manchester United è pronto a liberare Eric Bailly con destinazione Arsenal. Come riporta il Mirror, ci sarebbe però una 'condicio sine qua non'. I Red Devils lasceranno infatti andare il loro difensore in estate solamente se i Gunners sborseranno 30-35 milioni di euro, cifra di poco inferiore a quanto versato nel 2016 nelle casse del Villarreal per rilevarlo.