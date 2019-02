© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è un obiettivo di mercato del Manchester United. Sotto contratto fino al 2024 con lo Sporting Clube de Portugal, servirà uno sforzo per accaparrarselo, in virtù della sua clausola da 100 milioni di euro. I Red Devils hanno già mosso i primi passi mettendosi in contatto con gli agenti dell'ex Sampdoria: trattativa in corso.