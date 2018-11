Man United, c'è il PSG su De Gea: francesi pronti a ricoprirlo d'oro

© foto di Insidefoto/Image Sport

David De Gea si allontana sempre di più dal Manchester United. Il giocatore spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno del 2019 e secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, il Paris Saint Germain gli avrebbe offerto un contratto di cinque anni a 17 milioni di euro a stagione. Tuttavia il club francese potrà garantire queste cifre a De Gea solo se cederà Neymar o un altro pezzo grosso per via dei problemi con il Fair Play Finanziario.