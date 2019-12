© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie per Solskjaer che dovrà fare a meno di Scott McTominay per le prossime tre-quattro settimane. Il centrocampista scozzese di 23 anni infatti ha accusato un problema al ginocchio nella sfida del Boxing Day contro il Newcastle e starà fuori per circa un mese in un periodo denso di partite per il Manchester United.