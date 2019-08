Man United-Chelsea, le formazioni ufficiali: Maguire titolare, Pulisic no

© foto di Imago/Image Sport

Alle 17.30 all'Old Trafford andrà in scena il primo big match della stagione di Premier League tra Manchester United e Chelsea. Ole Gunnar Solskjaer schiera subito il nuovo arrivato Maguire in difesa al fianco di Lindelof, Pogba sarà regolarmente a centrocampo mentre il tridente sarà formato da Lingard, Martial e Rashford. Nel Chelsea invece il nuovo arrivato Pulisic inizialmente si accomoderà in panchina e in attacco ci saranno Mount, Pedro e Abraham.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Pereira, Lingard, Martial, Rashford.



CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Jorginho, Barkley, Kovacic, Mount, Pedro, Abraham.