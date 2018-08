Man United, col Brighton sarà ancora Pogba il capitano

© foto di Imago/Image Sport

Alle 17 il Manchester United affronterà il Brighton nella seconda gara di Premier League e il capitano dei Red Devils, in assenza di Valencia ancora infortunato, sarà ancora Paul Pogba. Non sarà della gara invece Alexis Sanchez che un po' a sorpresa non è stato convocato per questa trasferta ma non sembra al momento avere problemi fisici.