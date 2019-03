© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Movistar +, il rappresentante istituzionale del Manchester United Andy Cole ha commentato così il sorteggio Champions col Barcellona: "Sarà una sfida molto complicata. Il Barcellona è una delle grandi d'Europa e ci aspettano quindi due partite difficilissime. Non sarà tanto importante il fatto di giocare l'andata in casa, dobbiamo fare bene sia a Old Trafford che al Camp Nou, Messi? Fermarlo è molto difficile".