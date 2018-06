Man United, con Dalot dal Porto Mourinho ha già speso 431 milioni

© foto di Imago/Image Sport

143 milioni di euro virgola 6 periodico per alzare un trofeo al cielo. È questo il 'prezzo del successo' per José Mourinho da quando siede sulla panchina del Manchester United, quasi mezzo miliardo di euro speso dall'estate del 2016 a quella, appena iniziata, del 2018. Già molto dispendiosa - sottolinea Premium Sport - visto che dopo aver chiuso l'affare per il brasiliano Fred con lo Shakhtar Donetsk (60 milioni di euro), a Manchester è arrivato anche Diogo Dalot, terzino destro rivelazione del Porto pagato 22 milioni di euro, ovvero l'intero valore della clausola rescissoria. Dalot è il decimo acquisto della gestione Mourinho, che in due anni ha regalato ai tifosi di Old Trafford tre trofei: una Europa League, una FA Cup e un Community Shield.