Man United, dalla Spagna: Solskjaer può convincere Pogba a rimanere

Paul Pogba può rimanere al Manchester United o almeno Solskjaer cercherà di trattenerlo per la prossima stagione. Il quotidiano iberico AS fa il punto della situazione per quanto riguarda il giocatore francese: al momento il club inglese ancora non vuole sedersi al tavolo delle trattative con il Real Madrid. Le prossime ore saranno decisive per capire come si muoveranno le merengues.