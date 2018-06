Man United, De Gea al Real Madrid solo in caso di arrivo di Jan Oblak

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Manchester United potrebbe aprire alla cessione di David de Gea al Real Madrid, ma solo nel caso in cui dovesse arrivare Jan Oblak come sostituto. Secondo Diario Gol, infatti, il prezzo richeisto dall'Atletico Madrid per Oblak - più di 80 milioni di euro - avrebbe bloccato l'affare con lo United, e la conseguente cessione di De Gea al Real Madrid.