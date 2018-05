Man United, De Gea: "FA Cup? Non è abbastanza per le nostre ambizioni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere del Manchester United, David de Gea, parla della finale di FA Cup che vedrà opposti i red devils al Chelsea: "È un trofeo molto importante e siamo pronti a fare di tutto per vincere. Ma non sarà abbastanza, perché noi siamo il Manchester United e dobbiamo mirare a obiettivi più importanti. La prossima stagione dovremo migliorare in differenti aree".