Man United, derby col City per Tielemans: è il favorito se parte Pogba

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo il Manchester City, per Youri Tielemans si profila un derby di mercato con lo United. Come riporta il Daily Mail, il centrocampista di proprietà del Monaco, che ha passato l'ultima stagione in prestito al Leicester con ottimi risultati, sarebbe infatti la prima scelta dei Red Devils in caso di partenza di Paul Pogba in questa sessione di mercato, ma si prepara adesso ad andare a rinforzare le corsie laterale di Emery.