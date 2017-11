Man United, dirigenti temono che Mourinho possa andare al PSG

© foto di Imago/Image Sport

Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, José Mourinho potrebbe lasciare il Manchester United per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. La testata inglese, infatti, parla di timori di alcuni dirigenti del club inglese, secondo cui il "pericolo" di perdere il manager portoghese sarebbe concreto. Non solo Allegri, dunque, in lizza per sedersi su una delle panchine più ambite d'Europa.