Man United, fatta per Fred. Il brasiliano ha superato le visite mediche

Libero in prima: "Balotelli capitano nero-azzurro"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Sarri a casa"

Il Mattino: "Insigne capitano dell'Italia un premio per il Napoli"

L'Arena e la conferenza in Nazionale: "Balotelli a gamba tesa"

Il Mattino e i play off di B: "Bari, battaglia vinta: il Citta va avanti"

Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Tare cala il tris per Inzaghi"

Tuttosport: "Torino su Verissimo, si fa in Italia"

Il Corriere della Sera e il piano del Milan: "L'asso per convincere l'UEFA"

Spagna-Svizzera 1-1, Marca in prima pagina: "Un tocco d'attenzione"

Daily Star, United affare fatto: "Fred the Red"

Spagna-Svizzera 1-1, AS apre: "Più gioco che gol"

La Gazzetta dello Sport sul futuro di Balotelli: "Italia sì, Italia no"

Fatta per Fred al Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky il brasiliano ha superato le visite mediche e domani firmerà il contratto che lo legherà ai Red Devils . Allo Shakhtar Donestsk andranno 60 milioni, al giocatore un quinquennale da 5 milioni a stagione.

