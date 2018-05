Man United, Fellaini: "Il rinnovo? La società sa di aver sbagliato con me"

© foto di Imago/Image Sport

Marouane Fellaini, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto a giugno, ha parlato a Voetbal Magazine facendo il punto della situazione sul futuro: "Il club non non mi ha rinnovato il contratto lo scorso anno, e adesso posso dire di trovarmi in una posizione di forza, soprattutto dopo che Mourinho ha manifestato la volontà di tenermi. Nella passata stagione sono andato dall'allenatore dicendo che avrei voluto proseguire a Manchester, poi ho avuto un secondo incontro. Adesso non tornerò a chiederlo di nuovo. Negli ultimi mesi sono tornato ad essere un giocatore importante per la squadra... e un buon giocatore - nel calcio di oggi - costa almeno 50 milioni. Penso che il club sappia di aver sbagliato con me". Il belga, nelle ultime settimane, è stato nuovamente accostato alla Juventus dopo l'interessamento della scorsa estate.