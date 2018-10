Man United, Ferdinand vs Lukaku: "E' statico, per i difensori è semplice"

© foto di Image Sport

Fra i problemi del Manchester United, secondo Rio Ferdinand, c'è quello legato a Romelu Lukaku. Questo il pensiero dell'ex difensore dei Red Devils: "E' estremamente facile per un difensore, qualunque difensore, marcare uno come Lukaku in ogni momento di gioco. E' sempre fermo, statico sul campo. Dovrebbe far muovere le difese, metterle fuori posizione, invece è sempre fermo al centro".