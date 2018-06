Man United, Fred a Carrington per le visite: costerà 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frederico Rodrigues de Paula Santos, in arte Fred, è un nuovo giocatore del Manchester United. Il brasiliano ex Shakthar, scrivono i tabloid britannici, è arrivato pochi minuti fa a Carrington, centro sportivo dei Red Devils, per sostenere le visite mediche. Il centrocampista costerà allo United 60 milioni di euro.