Man United, Fred: "Ho scelto di venire qui per lavorare con Mourinho"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Fred, ha parlato a Four Four Two del motivo per cui ha scelto i Red Devils: "Ho ricevuto un'offerta dal Manchester City e ho persino parlato con i miei compagni di squadra del Brasile che giocano per i Citizens. Hanno cercato di convincermi a firmare ma alla fine non è successo perché ho deciso che la mossa giusta sarebbe stata quella di andare allo United. Mourinho è un professionista di livello top e a ogni giocatore piace lavorare con un vincente come lui. Sto imparando molto dai suoi insegnamenti, è molto severo ma fa parte del suo mestiere. Fuori dal campo è divertente e scherza molto nello spogliatoio. E' stato fondamentale per la mia scelta di vestire la maglia dei Red Devils e gli sono grato di avermi scelto".