Man United, Godin primo obiettivo per le prossime finestre di mercato

Aleksander Ceferin, ha escluso la nascita di una Superlega europea. Il presidente della UEFA nel corso di un'intervista alla BBC ha dichiarato: "La Superlega non ci sarà. È una fiction o un sogno. Abbiamo alcune idee. E ciò che posso dire che la Superlega è fuori da ogni questione...

Ceferin: "La Superlega non ci sarà. È solamente fiction "

Milan, non solo Paquetà. In Brasile occhi anche su Everton

Agnelli e Ceferin: "Superlega da escludere, no legami con Football Leaks"

Ceferin e il mondiale segreto di Infantino: "No Superlega, cosa cambia?"

Agnelli: "Mondiale per club un fallimento. Era meglio l'Intercontinentale"

Sampdoria, la sfida tra Inter e Juventus per Andersen è già iniziata

Bastianelli: "Milan, guarda in Olanda. Capolavoro Ancelotti"

WyScout, Atalanta: occhi in Argentina. Piace Brunetta del Belgrano

Ag. Toloi: "Piace a tanti club. Difficile portarlo via dall'Atalanta"

TOP NEWS Ore 17 - Inter, un sogno a centrocampo. No alla Superlega

Inter, Colidio: "Fortunato ad allenarmi con stelle come Icardi e Lautaro"

Innocentin: "Rafinha e non solo: tanti affari a gennaio"

Napoli, Ancelotti spinge per Cavani. Il PSG chiede 50 milioni

Milan, concorrenza agguerrita per l'ivoriano Bailly

SPAL, Mattioli: "Fiducia in Semplici. Lazzari resta, forse in prestito"

WyScout, Juve: Kean resta nome caldo sul mercato. Valutazioni in corso

Il Manchester United continua a seguire Diego Godin. Già obiettivo dello scorso mercato estivo e cercato anche dalla Juventus, il difensore uruguaiano è in cima alla lista dei desideri del club inglese. Il centrale classe 1986 non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid. Lo riporta il Daily Star.

