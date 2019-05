Man United, Herrera: "Lotteremo fino alla fine per la Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United dovrà vincere e sperare per raggiungere il quarto posto che vale la Champions ma Ander Herrera ha spiegato che la squadra è pronta a lottare: "Ci batteremo per il quarto posto. Naturalmente al momento è tutto nelle mani del Chelsea, ma abbiamo ancora sei punti per cui giocare. Siamo delusi perché avremmo dovuto vincere nel fine settimana contro il Chelsea. Abbiamo giocato abbastanza bene per vincere la partita, ma ora abbiamo due partite per cercare di ottenere un piazzamento nei primi quattro. La Champions League è dove questo club dovrebbe sempre essere, ecco perché è molto, molto importante, ovviamente: vincere i titoli e giocare in Champions League è la storia di questo club".