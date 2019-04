Man United, Herrera saluta. In arrivo accordo triennale col PSG

Nei giorni scorsi il centrocampista del Manchester United Ander Herrera ha ammesso di non aver trovato l'accordo per il rinnovo con gli inglesi e proprio per questo a giugno sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Secondo il Times il basco avrebbe già trovato un accordo di base col PSG, club col quale firmerebbe un contratto triennale, fino al 2022.