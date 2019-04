Paul Scholes verso il ritorno al Manchester United, stavolta nei panni di dirigente. L'ex bandiera dei Red Devils, come riporta il Mirror, sarebbe già stato contattato dal club per entrare nell'organigramma societario a partire dalla prossima stagione, eventualmente anche come direttore sportivo. Oggi opinionista tv, Scholes è reduce dalla breve parentesi sulla panchina dell'Oldham Athletic.