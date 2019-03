© foto di Simone Bernabei

"Just the start", titola stamattina il quotidiano britannico Metro parlando di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dello United nella giornata di ieri è stato confermato sulla panchina di Old Trafford per i prossimi tre anni e nelle parole dopo la firma ha confessato la propria voglia di riportare i Red Devils a vincere qualche titolo importante.