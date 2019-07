Man United, idea Ruben Dias: il Benfica chiude la porta ai red devils

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca poco al termine del mercato in Inghilterra e il Manchester United ha la necessità di acquistare un centrale difensivo. Maguire rimane in cima alla lista dei desideri, ma i red devils stanno cercando una valida alternativa come Ruben Dias. Il giocatore portoghese, come riportato da O Jogo, ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro, ma al momento il Manchester United non vuole spendere una cifra simile per un centrale. Il Benfica chiude la porta, ma in caso di mancato arrivo di Maguire ci potrebbe essere un'offerta nei prossimi giorni.