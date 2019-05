Man United, il club offre la fascia a Pogba per convincerlo a restare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da ESPN, il Manchester United offrirà la fascia da capitano a Paul Pogba per convincerlo a restare e a dire no alle continue avances che arrivano sia dalla Spagna, con il Real Madrid interessato da mesi, sia dall'Italia, con la Juventus pronta ad inserirsi in caso di apertura da parte del francese.