Man United, in settimana previste le visite mediche di Dalot

E' la grande favorita del Mondiale di Russia 2018, il Brasile di Tite. Che ha percorso una strada meravigliosa e limpida nella corsa alla kermesse Mundial, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo l'infortunio non grave come pensato a Neymar, che ha interpreti pazzeschi e di livello...

Carnevali: "De Zerbi in pole. Politano? Nessuna richiesta"

Russia -9: Arabia Saudita, Erasmus in Spagna per fare esperienza

Cagliari, Valdifiori obiettivo per rinforzare il centrocampo

Roma, se parte Alisson duello col Napoli per Leno e Areola

Inter, tempo scaduto per Rafinha ma Mazinho vuole che resti a Milano

Napoli-Zorya, accordo per Lunin: costa 8 milioni

Parma, si tenta il sorpasso alla Fiorentina per Brignola. Piace Thomasson

Tottenham, offerta di 55 milioni per de Ligt. Juve indietro

Napoli, il City offre 57 milioni per Jorginho: a 62/63 si può chiudere

Genoa, visite mediche in corso per Marchetti

Inter, non solo Malcom: quattro alternative per l'attacco

Torino, Barreca in uscita. Monaco, Roma e Fiorentina interessate

Juve, 50 milioni per Pjanic dal Man City. Offerta rispedita al mittente

Secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra, il terzino destro portoghese Diogo Dalot (19) effettuerà le visite mediche con il Manchester United nel corso di questa settimana. L'accordo con il Porto è già stato raggiunto e probabilmente sarà inferiore ai 20 milioni di euro di clausola presente sul contratto con la società lusitana.

