Il futuro di Marcos Rojo sembra sempre più lontano dal Manchester United. Nella scorsa sessione estiva il difensore argentino è stato accostato ad un trasferimento all'Everton, poi confermato anche da lui stesso, anche se alla fine non se ne è fatto nulla. A gennaio, scrive il Birmingham Mail, il centrale potrebbe far pressioni per andarsene. Sulle sue tracce c'è infatti l'Aston Villa.