© foto di Simone Bernabei

Brutta battuta d'arresto per il Manchester United di Solskjaer in campionato. I Red Devils sono stati sconfitti 2-1 in casa del Wolverhampton, risultato maturato anche per colpa di un autogol di Chris Smalling. E infatti il Daily Mirror titola "Feeling Small". Di tenore diverso la lettura data alla gara dal The Times, che nella sua prima pagina sportiva scrive "Wolves shock for Solskjaer".