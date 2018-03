Man United, Lukaku: "Contento di aver raggiunto quota 100 gol in Premier"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro lo Swansea, l'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha commentato la prestazione della squadra e il suo grande traguardo di essere arrivato a 100 gol in Premier League: "Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo. È un sogno che si avvera. Sono davvero felice di averlo raggiunto in un campionato in cui avrei voluto giocare da quando avevo sei anni. E' importante finire con forza. Il manager ci ha detto che dobbiamo lottare per il nostro posto in squadra".